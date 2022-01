Türkischsprachige im Ernstfall schneller erreichen - Mannheim und Ludwigshafen suchen Antworten

Rhein-Neckar. Die Städte Mannheim und Ludwigshafen untersuchen gemeinsam mit dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), wie bestimmte Bevölkerungsgruppen in Notfällen oder Gefahrenlagen am schnellsten erreicht werden können. In diesem Fall richtet sich das Modellprojekt MALUmat an alle türkischsprachigen Personen, Gruppen und Vereine in den beiden Städten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Teilnahme anonym und ohne Anmeldung möglich

Bei dem Online-Dialog vom 1. bis zum 14. Februar 2022 könnten Teilnehmer auf der zweisprachigen Website www.malumat.de auf Deutsch oder Türkisch - anonym und ohne vorherige Anmeldung - ihre Beiträge einstellen oder mit anderen ins Gespräch kommen. MALUmat dient dabei als Modellprojekt für andere Städte, Regionen und Bevölkerungsgruppen in Deutschland, teilten die Kommunen mit. Aus den gesammelten Perspektiven sollen Erkenntnisse für den Warnprozess gesammelt werden.

Die Feuerwehr sei für alle Mannheimer rund um die Uhr unter der Notrufnummer 112 zu erreichen, teilte Mannheims Erster Bürgermeister und Feuerwehrdezernent Christian Specht mit. „Manchmal ist es jedoch auch umgekehrt: Dann muss die Feuerwehr die Bevölkerung in kürzester Zeit erreichen, um sie vor potenziellen Gefahren schnellstmöglich zu warnen“, sagt Specht.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

"Bei Notfällen und Großschadensereignissen müssen Menschen so schnell und umfassend wie möglich informiert werden, damit sie entsprechend handeln und auch eigenständig Maßnahmen zu ihrem Schutz ergreifen können“, sagte Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck. Die gemeinsam von Ludwigshafen und Mannheim vorgelegte Störfall-Broschüre gebe hierzu wichtige Informationen in zwölf Sprachen, betont sie.

"Wir verfügen unter anderem mit den Sirenen, den Warn-Apps KATWARN und NINA sowie mit der städtischen Homepage über unterschiedliche Instrumente, um die Bevölkerung in Gefahrensituationen zu warnen“ sagte Steinruck. Das Projekt MALUmat untersuche nun, wie türkischsprachige Menschen mit diesen Warnungen besser erreicht werden können und biete damit die Möglichkeit, den Schutz aller weiter zu optimieren.

Radio oder eher Soziale Medien?

Für die Feuerwehren und Katastrophenschutzbehörden ist es nach Angaben beider Städte enorm wichtig zu wissen, ob die etablierten Kanäle alle Menschen in einem Gebiet erreichen oder vielleicht ausgebaut werden müssen. Gelange der Dialog beispielsweise zu der Erkenntnis, dass regionale Radiosender von bestimmten Bevölkerungsgruppen nicht genutzt und stattdessen Soziale Medien priorisiert werden, könne der Warnprozess entsprechend angepasst werden.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Das Projekt MALUmat finde im Rahmen des EU-geförderten ISF-Projekts "Warnung der Bevölkerung" statt. Seit Oktober 2016 beschäftigt sich das Bund-Länder-Projekt, das vom Inneren Sicherheitsonds der Europäischen Union gefördert wird, damit, wie Menschen in Deutschland in Gefahrenlagen und Notfällen gut informiert und gewarnt werden können. Dazu gehören unter anderem Mehrsprachigkeit, die Weiterentwicklung des Warnsystems, die Analyse von Abläufen sowie die Nutzung neuer Warnmöglichkeiten- und mittel.