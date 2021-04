Tübinger Twitter-Studie zeigt Defizite der Digitalisierung in Schulen

Südwest. Die Bildungspolitik könnte Social-Media-Plattformen wie Twitter nutzen, um einen Eindruck drängender Probleme in Echtzeit zu erhalten. Zu diesem Ergebnis kamen Wissenschaftler des Hector-Instituts für Empirische Bildungsforschung an der Universität Tübingen, des Leibniz-Instituts für Wissensmedien Tübingen und des Instituts für Erziehungswissenschaft der Universität Tübingen. Die Studie wurde kürzlich in der Zeitschrift für Erziehungswissenschaft veröffentlicht, wie aus einer Mitteilung vom Donnerstag hervorgeht.

Auswertung Für die Studie ausgewertet wurden unter anderem mehr als 21 000 Beiträge, sogenannte Tweets, von mehreren Tausend Nutzern im Zeitraum vom 6. Januar bis zum 3. Juni 2020, die unter den Hashtags #twitterlehrerzimmer oder #twlz veröffentlicht wurden. Mit Hilfe von computerlinguistischen Methoden wurden Themen der Tweets bestimmt, sowie die Reaktionen, die sie hervorriefen. Dazu gehörte zum Beispiel, wenn sie besonders häufig weiterverbreitet wurden, starke Zustimmung erhielten oder intensiv diskutiert wurden. dpa/lsw

Es zeigte sich zwar, dass sich die Themen vor und während der Schulschließungen wenig unterschieden. "Es kann angenommen werden, dass der digital gestützte Unterricht in Deutschland vor der Corona-Pandemie bisher vor allem denjenigen Medienenthusiasten überlassen war, die sich beispielsweise aus persönlicher Überzeugung in die Thematik eingearbeitet hatten", heißt es in der Studie. Während der Schulschließungen erhöhte sich aber die Anzahl der Tweets und das Thema rückte noch stärker in den Fokus.

Während der Schulschließungen wurden in der Studie diejenigen Tweets hinsichtlich ihrer Inhalte analysiert, die das größte Echo erzeugten. Als die drei drängendsten Herausforderungen wurden die Gestaltung eines guten digitalen Unterrichts, die fehlende Software zum digitalen Lehren und Lernen sowie unzureichendes digitales Know-How genannt. "Dies kann als Anzeichen für den großen Bedarf an Materialien, Software sowie Tipps und Erklärungen zur Nutzung und Umsetzung im digitalen Unterricht gedeutet werden", erklärt Tim Fütterer, Erstautor der Studie.

Beispielsweise wurde ein Tweet, der eine kostenlose Geographie-App vorstellte, am häufigsten geteilt. Am stärksten diskutiert wurden die hohe Arbeitsbelastung durch die Umstellung auf den Fernunterricht und die fehlende Software.

