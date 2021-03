  TSG Hoffenheim will Wolfsburger Erfolgsserie stoppen

Zuzenhausen. Die TSG 1899 Hoffenheim will die Erfolgsserie des VfL Wolfsburg in der Fußball-Bundesliga stoppen. Vor dem Duell am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Sinsheim sind die Niedersachsen das einzige noch ungeschlagene Team in der Bundesliga-Rückrunde. TSG-Trainer Sebastian Hoeneß sieht gegen den Tabellendritten dennoch gute Chancen auf einen Erfolg. Es sei spürbar, dass seine Mannschaft das Maximale herausholen wolle, verkündete der 38-Jährige. Die Hoffenheimer stehen als Elfter im Niemandsland der Tabelle, könnten bei einem Sieg aber noch einmal die internationalen Startplätze ins Visier nehmen.

