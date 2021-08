Die „Trutzburg“ erlangt kurz vor ihrem Ende sogar bundesweite Aufmerksamkeit. Als 2012, am Ende der Burgherrenherrlichkeit, die Bagger anrücken, verfolgen das Dutzende von Kamerateams. Der Eigentümer der Trutzburg will freilich nicht mit eigenen Augen ansehen müssen, wie sein Traum in Schutt verwandelt wird. Sogar ein Wikipedia-Eintrag beschäftigt sich mit der Trutzburg.

Neun Jahre lang

...