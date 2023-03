Trüber Frühlingsanfang im Südwesten erwartet

Offenbach. Frühlingshaft mildes und trübes Wetter erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland zum Wochenbeginn. Am Montag liegen die Höchstwerte zwischen 11 und 15 Grad und in Hochlagen von Eifel und Westerwald bei 9 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte. Bei starker Bewölkung bleibt es niederschlagsfrei.

In der Nacht auf Dienstag erwarten die Meteorologen Tiefstwerte zwischen 6 und 2 Grad. Im höheren Bergland ist Frost in Bodennähe möglich. Der Dienstag wird heiter bis wolkig, am Nachmittag kann es zeitweise leicht regnen. Die Höchstwerte liegen bei 12 bis 16 Grad, in höheren Lagen bei 10 bis 12 Grad. Der Trend aus Wolken und Regen setzt sich auch am Mittwoch fort. Die Temperaturen klettern erneut auf 12 bis 15 Grad, in Hochlagen werden bis zu 11 Grad zu erwarten. Es kann zeitweise zu starken bis stürmischen Böen kommen.