Trucker mit 2,8 Promille

Edenkoben/Neustadt. Ein in Schlangenlinien fahrender Lastwagen hat auf der A 65 bei Edenkoben für Aufsehen gesorgt und mehrere Anrufe bei der Polizeiinspektion im südpfälzischen Edenkoben ausgelöst. Die Beamten konnten das Lkw-Gespann – das in südlicher Richtung unterwegs war – schließlich in der Staatsstraße kontrollieren.

Der Grund für die seltsame Fahrweise des Truckers war schnell klar, da ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,8 Promille ergab. Der 46-jährige Fernfahrer musste sich auf der Wache einer Blutprobe unterziehen und seinen Führerschein abgeben. Wie die Behörden mitteilten, steht dem Lkw-Fahrer nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr bevor.

Kein Führerschein

Ebenfalls viel zu tief ins Glas geschaut hat ein 42-jähriger Frankenthaler, der in Neustadt wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen ist. Wie die Polizei mitteilte, drang den Beamten aus dem Inneren des Autos starker Alkoholgeruch entgegen. Wie betrunken der Pfälzer war, zeigte ein Test, der einen Wert von 2,73 Promille ergab. Den Führerschein konnten ihm die Beamten indes nicht wegnehmen, da er nach eigener Aussage gar keinen hat. sin