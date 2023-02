Trotz Rotlicht abgebogen - zwei Personen bei Unfall in Altlußheim schwer verletzt

Altlußheim. Zwei Personen sind am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall in Altlußheim schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben bog ein 52-jähriger Mann von der L560 nach links in die Waghäuseler Straße ab. Dabei missachtete der Skoda-Fahrer nach derzeitigem Stand der Ermittlungen eine rote Ampel. Ein ihm auf der L560 entgegenkommender 25-jähriger Ford-Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Durch den Unfall wurden beide Personen schwer verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Aufgrund ausgetretener Betriebsstoffe war die Fahrbahn während der Reinigungsarbeiten einer Fachfirma bis 23 Uhr teilweise gesperrt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.