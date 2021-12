Trotz Corona: Domsingschule nun wohl größte der Republik

Speyer. In Jahren, die nicht von Corona geprägt sind, besuchen etwa 800 000 bis 900 000 Menschen pro Jahr den Dom. Im Corona-Jahr 2021 war es nicht mal die Hälfte. Etwa 40 Prozent der Gäste von 2019 kamen in die größte romanische Kathedrale der Welt in Speyer. Die Zahlen hat Domdekan und Domkustos Christoph Kohl anlässlich der Jahresbilanz öffentlich gemacht. Kohl zog mit seinem Team dennoch eine eindeutig positive Bilanz des Jahres 2021. „Es war ein erfolgreiches Jahr, weil wir den Menschen viele Angebote machen konnten“, sagte er. Die Einschränkungen durch die Pandemie hätten dabei zu einer Weiterentwicklung in verschiedenen Bereichen geführt.

Aus der Situation entstanden seien viele positive Impulse: Neue Gottesdienstformate, neue Besucherangebote und die Chorgruppen wuchsen sogar, so Kohl. Möglich sei dies vor allem durch den „wahnsinnig engagierten Einsatz der Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen“ gewesen. Es sei ihm wichtig gewesen, die Öffnungszeiten nicht zu beschränken, sondern zeitweise sogar noch auszudehnen. Führungen durch den Dom gibt es inzwischen auch bei Youtube. Zu den neuen Formaten vor Ort gehören eine „Unesco-Welterbe-Führung“, bei der auch der Dachstuhl begangen werden kann, und eine abendliche Tour durch den dunklen Dom mit Taschenlampe und Kerzenlicht.

Mit Blick auf Weihnachten geht der Domdekan davon aus, dass die Kinderkrippenfeier um 15 Uhr und die Christmette um 23 Uhr wie geplant stattfinden können. Bei der Dommusik bestehe die größte Herausforderung weiterhin darin, die Chorarbeit aufrecht zu erhalten. Domkapellmeister Markus Melchiori und Domkantor Joachim Weller suchten immer Mittel und Wege, um im Kontakt mit den Kindern zu bleiben. Sehr erfreulich sei, dass die Dommusik insgesamt wachsende Chorgruppen verzeichne und so mit rund 430 Sängerinnen und Sängern momentan wahrscheinlich die größte Domsingschule Deutschlands bilde. Dombaumeisterin Hedwig Drabik berichtete von den jüngsten Baumaßnahmen zum Beispiel an der Vierungskuppel und auf dem Dach der Afra-Kapelle.

Sorgen bereitet dem Domkapitel indes der prognostizierte Rückgang der Finanzmittel aufgrund sinkender Kirchensteuereinnahmen. Umso erfreulicher sei die kontinuierliche Unterstützung durch Dombauverein, Europäische Stiftung Kaiserdom und das Land. Mit Mitteln der Stiftung wurden die Gitter zur Vorhalle überarbeitet.

