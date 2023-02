Trio streitet sich in Speyer: Mann wirft Stuhl von Balkon

Speyer. In Speyer ist es am Montagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern gekommen, bei der zahlreiche Gegenstände als Wurfgeschosse eingesetzt wurden. Wie die Polizei mitteilt, kam es gegen 19.30 Uhr in Speyer West zu dem Streit, bei dem sich ein 19- und ein 42-jähriger Mann im ersten Obergeschoss auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses befanden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die beiden stritten sich verbal mit einem 36-Jährigen auf der Straße. Dieser forderte den 19-Jährigen auf, nach unten zu kommen und drohte ihm Schläge an. Der 19-Jährige warf daraufhin zahlreiche Gegenstände von oben auf seinen Kontrahenten auf der Straße, darunter einen Balkonstuhl, einen Aschenbecher sowie einen Blumentopf. Der 36-Jährige wurde nicht getroffen und blieb unverletzt.