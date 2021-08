Trinkwasser mit Keimen belastet

Lingenfeld. Vermutlich sind Umweltkeime in einem sogenannten Kreuzstrombelüfter der Grund für die Überschreitung von Grenzwerten im Trinkwasser im Bereich Lingenfeld (Landkreis Germersheim). Seit Tagen mahnt das Landratsamt die Bürger, das Trinkwasser zur Sicherheit vor dem Gebrauch abzukochen.

Wie die Kreisverwaltung am Donnerstag mitteilte, sei das Aufkommen der Keime mittlerweile lokalisiert worden, und die Behörde habe damit begonnen, das betroffene Gerät zu reinigen und zu desinfizieren. Außerdem wurde zur Sicherheit auch der Bereich rund um den Lüfter behandelt. Die eingesetzten Experten haben zusätzlich eine Leitung in Nähe des Kreuzstromlüfters entfernt, in der das Wasser stillstand.

„Wenn danach die Messungen an drei aufeinanderfolgenden Tagen an den auffälligen Stellen und deren Umgebung wieder unter den zulässigen Grenzwerten liegen, können wir die Abkoch-Empfehlung wieder aufheben“, informiert Landrat Fritz Bechtel.

Am Freitag werden weitere Proben an verschiedenen Stellen innerhalb des Leitungssystems entnommen, um zu überprüfen, ob die Reinigung des Belüfters erfolgreich gewesen ist und es kein erhöhtes Keimaufkommen mehr gibt. Die Behörde rechnet damit, dass die Ergebnisse dieser Messungen erst am Montag vorliegen, und empfiehlt den Bürgern bis dahin, das Trinkwasser vorsichtshalber vor dem Gebrauch weiter abzukochen.

