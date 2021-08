Trinkwasser in Lingenfeld noch belastet

Lingenfeld. Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Germersheim empfiehlt den Bürgern in Lingenfeld weiterhin, das Trinkwasser abzukochen. Die jüngsten Messergebnisse zeigten zwar einen Rückgang der Keimbelastung. Allerdings seien bei den Untersuchungen noch an vier Messpunkten ein bis zwei coliforme Keime festgestellt worden. Auch in den kommenden Tagen werde das Gesundheitsamt Proben entnehmen. Es werde erst dann wieder empfohlen, das Wasser nicht mehr abzukochen, wenn der Grenzwert von null Keimen erreicht sei. Seit mehreren Tagen ist das Trinkwasser mit den Keimen belastet. Als Quelle der Keime hatten Fachleute einen verschmutzten Kreuzstromlüfter im Leitungssystem ausgemacht.

