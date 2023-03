Trickdiebstahl in Ludwigshafener Straßenbahn - Zeugen gesucht

Ludwigshafen. Eine 73-Jährige ist am Samstagvormittag in der Straßenbahnlinie 4 von Oggersheim in Richtung Innenstadt Opfer von einem Trickdiebstahl geworden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr sie gegen 10.30 Uhr in besagter Straßenbahn und wurde im Bereich der Bahnhaltestelle Wollstraße von zwei weiblichen Personen in ein Gespräch verwickelt. Im Laufe des Gesprächs entnahm eine der Damen den Geldbeutel sowie den Hausschlüssel der Geschädigten aus deren Einkaufstrolli. Die Täterinnen verließen dann an der Haltestelle Heinrich-Pesch-Haus die Straßenbahn in unbekannte Richtung. Eine der Täterinnen war etwa 30 Jahre alt, die zweite Täterin zwischen 50 und 60 Jahre. Beide waren dunkel gekleidet und trugen Mützen über ihren dunklen Haaren.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Rufnummer 0621/963-2222 in Verbindung zu setzen.