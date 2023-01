Trickdiebstahl aus Schmuckgeschäft in Speyer

Speyer. Am gestrigen Mittwochnachmittag ist eine hochwertige Uhr durch einen Trickdieb in Speyer gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein unbekannter Täter gegen 16.00 Uhr in einem Schmuckgeschäft in der Maximilianstraße eine Uhr im niedrigen vierstelligen Bereich mit Bargeld bezahlen. An der Kasse gab der Unbekannte an, noch eine weitere Uhr anschauen zu wollen. Als sich der dortige Mitarbeiter umdrehte, um die Uhr zu holen, nahm der Täter die Uhr und flüchtete aus dem Geschäft.

Sofortige Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen ins Leere. Der Mann wird wie folgt beschrieben: 30 bis 40 Jahre alt, schwarz gekleidet, rund 1.75 groß, dunkle kurze Haare und ein Bart. Hinweise erbittet die Polizei unter der folgenden Rufnummer 06232 / 137-0.