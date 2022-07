Trickbetrug durch falschen Handwerker in Speyer

Speyer. Ein Trickbetrüger hat am Samstagnachmittag gegenüber einer 91-jährigen Seniorin vorgegeben, ein Handwerker zu sein, um in ihre Wohnung zu gelangen. Wie die Polizei mitteilte, klingelte der Mann gegen 16 Uhr in der Else-Krieg-Straße in einer Einrichtung für Betreutes Wohnen bei der 91-Jährigen und gab an, Wasserleitungen überprüfen zu wollen. Daraufhin ließ ihn die Seniorin eintreten. Erst nachdem der Täter sich frei in den Wohnräumen zu bewegen anfing, zweifelte die Seniorin an dessen Auftrag und erklärte die Polizei zu verständigen, was den Täter zur sofortigen Flucht bewegt hat.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Etwa 1.70 Meter groß, kräftig, zwischen 50 und 60 Jahre alt. Er sprach akzentfreies Deutsch. Es wurde die Sicherung der im Anwesen befindlichen Videoanlage veranlasst.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Speyer unter der Rufnummer 06232/1370 zu melden.