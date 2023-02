Trickbetrügerin schlägt in Limburgerhof zu

Limburgerhof. Eine 58-jährige Frau ist am Donnerstagabend in Limburgerhof Opfer eines Trickbetrugs geworden. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Frau in ihrer Arbeitsstätte in der Kirchenstraße von einer jungen Frau aufgesucht, die nach Batterien und Reinigungsmittel fragte. Beim Bezahlen wollte die Frau über den Preis verhandeln und legte einen 200-Euro-Schein auf den Tisch.

Die junge Frau entschied sich dann aber gegen den Kauf, die Verkäuferin gab daraufhin den Schein an sich und nahm das auf der Theke liegende Wechselgeld wieder zurück. Anschließend bemerkte sie, dass 80 Euro fehlten. Die angebliche Kundin hatte das Geschäft zu diesem Zeitpunkt schon wieder verlassen.

Die junge Frau wird wie folgt beschrieben: Etwa 20 Jahre alt, 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß, schmale Statur und dunkler Teint sowie dunkle Augen. Sie trug ein Kopftuch, einen weiß-gelb gemusterten Schal und sprach gebrochen Englisch. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06235 / 495-0 zu melden-