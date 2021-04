Worms. Eine 79-jährige Wormserin hat am Donnerstagnachmittag einen Anruf von ihrer angeblichen Nichte erhalten, wie die Polizei mitteilt. Auf Nachfrage gab die Anruferin an, dass sie einen schweren Unfall in Österreich hatte. Am Unfall sei sie selbst schuld, da sie mit dem Handy telefoniert und bei Rot über die Ampel gefahren sei.

Für einen Gutachter aus Österreich benötige Sie sofort 30 000 Euro. Die Tante könne hierfür auch ihr Gold verkaufen. Auf weitere Nachfragen wich die Anruferin aus, weswegen die Rentnerin auflegte. Die Geschichte stellte sich nach Rückfrage bei ihrer Verwandtschaft als unwahr dar, woraufhin die Wormserin Anzeige erstattete.