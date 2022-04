Trickbetrüger in der Wohnung von 70-jährigem Ehepaar

Hockenheim. Ein 70-Jähriges Ehepaar aus Hockenheim ist am Mittwochnachmittag Opfer eines Trickbetruges geworden. Wie die Polizei mitteilt, klingelte ein unbekanntes Pärchen bei der Wohnadresse in der Alex-Möller-Straße. Sie gaben vor, den abwesenden Ehemann der 70-Jährigen zu kennen und wollten ihre Telefonnummer für eine spätere Kontaktaufnahme notieren. Dabei schlich sich wohl der unbekannte Mann in die Wohnung, während die Frau ihre Nummer notierte und entwendete aus dem Geldbeutel der 70-Jährigen einen dreistelligen Geldbetrag. Der Betrug flog erst nach der Rückkehr des Ehemanns auf.

