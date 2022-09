Trickbetrüger erbeuten fünfstelligen Betrag von 67-Jähriger bei Schockanruf

Südliche Weinstraße. Eine 67-jährige Frau aus dem Landkreis Südliche Weinstraße hat am Freitagmittag einen Schockanruf erhalten. Nach Polizeiangaben täuschte der Anrufer vor, ein Polizeibeamter zu sein und gab an, dass die Nichte der Frau in einen Verkehrsunfall verwickelt worden sei. Bei dem Unfall sei ein Kind schwer verletzt worden. Der falsche Polizeibeamte verlangte von der Frau, dass sie zur Abwendung einer Inhaftierung ihrer Nichte eine Kaution im niedrigen fünfstelligen Bereich bezahlt.

Die Frau ging darauf ein und wurde an einen Übergabeort im Bereich Darmstadt gelotst. Dort übergab sie den Bargeldbetrag an eine weibliche Person. Erst im Nachgang wurde die Geschädigte misstrauisch und rief ihren Bruder an. Als dieser die Geschichte des falschen Polizeibeamten nicht bestätigte, informierte sie die Polizei.