Trickbetrüger erbeuten 15.000 Euro von 83-Jähriger

Speyer. Eine 83-Jährige aus Speyer ist am Mittwoch Opfer eines Trickbetruges geworden. Wie die Polizei berichtet, erhielt die Frau einen Anruf von ihrer angeblichen Tochter. Die Anruferin gab vor, sich mit Omikron infiziert zu haben und auf der Intensivstation zu liegen und nun eine teure Spritze zu benötigen. Ein angeblicher Professor übernahm das Gespräch und forderte einen Geldbetrag in Höhe von 20.000 Euro. Auf dessen Anweisung suchte die 83-Jährige Schmuck und Bargeld zusammen. In einem Umschlag übergab sie die Wertsachen in Höhe von 15.000 Euro einem Mann, der bereits vor ihrer Haustür wartete.

