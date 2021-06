Trickbetrüger bestiehlt Seniorin beim Geldabheben - Zeugen gesucht

Speyer. Eine 82-Jährige ist am Samstag in Speyer von einem unbekannten Mann um einen vierstelligen Betrag mittels „Shoulder Surfing“ betrogen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hob die Seniorin gegen 12.45 Uhr an einem Automaten in einer Bankfiliale in der Bahnhofstraße Geld ab und ging anschließend zu einem Kontoauszugdrucker. Hier wurde sie von einem unbekannten Mann daraufhin gewiesen, dass sie Bargeld am Automaten vergessen hätte. Tatsächlich lagen dort noch zwei 20 Euro Scheine, die sie an sich nahm. Als die Dame die Bank verlassen wollte, behauptete derselbe Mann, dass sie nochmals am Geldautomaten ihre PIN eingeben müsse, da dies durch eine entsprechende Meldung angezeigt worden sei. Die Seniorin tat was ihr der vermeintlich hilfsbereite Betrüger riet, gab ihre PIN ein und verließ die Bank. Kurz darauf wurde Bargeld in vierstelliger Höhe ausgegeben, welches der Mann an sich nahm.

Bei dem Unbekannten soll es sich um einen etwa 1,70 Meter großen schlanken Mann, zwischen 22 und 24 Jahren handeln, der englisch gesprochen hatte. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06232/1370 bei der Polizei zu melden.

Warnung vor "Shoulder Surfing"

Bei der Vorgehensweise "Shoulder Surfing, was so viel bedeutet wie "über die Schulter schauen" beobachten die Betrüger ihre Opfer bei der Eingabe der PIN und nutzen die ausgespähte Geheimzahl später, um Geld vom Konto der Geschädigten abzuheben. In anderen Fällen gelangen die Betrüger an die Bankkarten ihrer Opfer indem sie die Geschädigten ablenken und die Karte, die sich oft noch im Ausgabeschacht befindet, unbemerkt an sich nehmen. Die Betrogenen gehen davon aus, dass ihre Bankkarten vom Automaten einbehalten wurden. Nachdem sie die Bank verlassen haben, bedienen sich die Betrüger von ihren Konten.

