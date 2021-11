Transporter kollidiert mit drei Fahrzeugen - Fahrer eingeklemmt

Bürstadt. Ein 63-Jähriger ist mit seinem Transporter auf der B47 in den Gegenverkehr geraten und dort mit drei Fahrzeugen zusammengestoßen. Er wurde in seinem Transporter eingeklemmt und musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mann war mit seinem Kastenwagen am Freitag auf der Bundesstraße zwischen Bensheim und Bürstadt unterwegs. Bei Riedrode stieß er im Gegenverkehr mit einem Lastwagen und zwei Pkw zusammen. Sein Transporter kam schlussendlich in der Böschung auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Die Insassen in den anderen beteiligten Fahrzeugen blieben nach Polizeiangaben vom frühen Samstagmorgen unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro. Die B47 musste während der Unfallaufnahme für etwa vier Stunden voll gesperrt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1