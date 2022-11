Bürstadt. In der Nacht zum heutigen Dienstag ist in der Bürstadt ein Transporter aufgebrochen worden. Wie die Polizei mitteilte, haben sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu dem Mercedes-Transporter in der Wilhelminenstraße verschafft. Ein Telefon sowie eine Digitalkamera wurden gestohlen. Hinweise erbittet die Polizei unter der folgenden Rufnummer 06206/9440-0.

