Edenkoben. Auf der Tank- und Rastanlage Pfälzer Weinstraße West an der A 65 ist ein Kleintransporter ausgebrannt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, stand das Fahrzeug beim Eintreffen der Beamten am Dienstagabend bereits lichterloh in Flammen. Der polnische Fahrer hatte sich aus dem Transporter retten können, war jedoch leicht verletzt worden. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand, nachdem die Einsatzstelle geräumt war.

Laut Polizei einstand ein Sachschaden von rund 20 000 Euro. Ursache für das Feuer war nach derzeitigem Ermittlungsstand ein technischer Defekt. Die Freiwillige Feuerwehr Edenkoben war mit 25 Einsatzkräften vor Ort. jei