Rhein-Neckar. Wegen eines technischen Defekts ist auf der A 6 in Höhe Mannheim-Rheinau ein Autotransporter in Brand geraten. Der 51-jährige Fahrer war am Freitagabend in Fahrtrichtung Heilbronn unterwegs, als er das Feuer kurz vor der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen bemerkte, und den Lkw auf dem Standstreifen abstellte.

Der Anhänger, auf dem sich drei neue Pkw befanden, brannte total ab. Der Schaden beträgt rund 300 000 Euro. Wegen der Lösch- und Bergungsarbeiten musste die A 6 in beiden Richtungen kurzzeitig gesperrt werden. Es kam zu einem Stau von etwa vier Kilometern Länge.

In der Gegenrichtung bremste um 21.30 Uhr ein Mercedes-Fahrer sein Auto ab, was ein folgender Audi-Fahrer übersah und ungebremst auf den Wagen seines Vordermanns krachte. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Der Schaden beträgt rund 65 000 Euro.