Traktoren in der Region für einen guten Zweck unterwegs

Schifferstadt/Speyer. Unter dem Motto „Ein Funken Hoffnung“ ist am Samstag ein Traktorenaufzug der Landwirte aus der Region durch Schifferstadt und Speyer gefahren. Der Konvoi der bunt geschmückten Traktoren war etwa 2 Kilometer lang und umfasste 106 Traktoren. Der Zug startete um 15.30 Uhr in Schifferstadt und fuhr weiter über Waldsee, Otterstadt und Speyer. Er endete er gegen 21.30 Uhr in Dudenhofen. Es kam entlang der Strecke zu einem sehr hohen Zuschauerinteresse. Aufgrund der gewählten Zugstrecke durch die Speyerer Innenstadt kam es außerdem zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen, jedoch ohne besondere Zwischenfälle.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1