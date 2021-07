Traktor verliert auf L530 bei Meckenheim Diesel

Meckenheim. Für Verkehrsbehinderungen hat am Donnerstagnachmittag eine Dieselspur in der Hauptstraße in Meckenheim gesorgt, wie die Polizei jetzt meldet. Freiwillige Feuerwehr und der Landesbetrieb Mobilität sicherten die Dieselspur ab, die sich über die Landstraße L530 fast bis zum Ortseingang von Hochdorf-Assenheim zog.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für die Dauer der Reinigung des Straßenbelags, für die eine Spezialfirma beauftragt wurde, musste die L530 gesperrt werden. Es kam entsprechend zu Verkehrsbehinderungen. Verursacht wurde die Dieselspur durch eine geplatzte Kraftstoffleitung eines Traktors.