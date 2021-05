Traktor kollidiert mit Auto - eine Person leicht verletzt

Angelbachtal. Ein Auto ist am Dienstagmittag in Angelbachtal mit einem Traktor zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei missachtete der aus der Hildastraße kommende Autofahrer die Vorfahrt des Unimoogs, der in Richtung Sinsheim-Dühren unterwegs war. Der Traktor erfasste den Wagen seitlich, woraufhin dieser sich überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Der Autofahrer wurde leicht verletzt und kam zur weiteren Abklärung in ein naheliegendes Krankenhaus. Am Pkw entstand Totalschaden. Die Fahrbahn war zeitweise in beiden Richtungen gesperrt. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es jedoch nicht.

