Totschläger in Südamerika - Verurteilter aus Landau zurück in Deutschland

Landau/Mainz. Ein 61-jähriger Mann, der in Landau wegen Totschlags verurteilt worden war, ist in Paraguay festgenommen worden. Wie die Staatsanwaltschaft Landau und das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz (LKA) gemeinsam mitteilen, konnten Zielfahnder den Mann in dem südamerikanischen Land ausfindig machen.

Festnahme nach kurzer Flucht

Der heute 61-jährige Deutsche wurde im November 2020 von Landgericht Landau wegen Totschlags an seiner Frau zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren und zehn Monaten verurteilt. Nach dem Urteil kam der Mann auf freien Fuß und hätte im November 2021 seine Haftstrafe antreten müssen - was er jedoch nicht tat. Der Täter war flüchtig, woraufhin Zielfahnder des LKA auf Ersuchen der Staatsanwaltschaft Landau die Fahndung übernahmen.

Nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen unter enger Einbindung des Bundeskriminalamtes verdichteten sich die Hinweise auf einen Aufenthalt der Zielperson in Paraguay. Dort konnte der Verurteilte Ende September 2022 durch paraguayische Polizeikräfte in einem Hotel in der Hauptstadt Asunción lokalisiert und nach kurzem Fluchtversuch festgenommen werden.

Nach Frankfurt überstellt

Die gesuchte Zielperson wurde nach Bewilligung des Auslieferungsersuchens der Staatsanwaltschaft Landau durch die paraguayischen Behörden am 1. April durch Kriminalbeamte des LKA von Asunción nach Frankfurt an die Bundespolizei überstellt. Anschließend wurde der Verurteilte zum Haftantritt in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.