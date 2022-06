Toter Zweijähriger in Spechbach - Ermittlungen nahezu abgeschlossen

Spechbach. Nach dem tragischen Tod eines Zweijährigen am Samstag in Spechbach sind die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Polizei zu den Hintergründen des Unglücks nahezu abgeschlossen.

Demnach gelang es dem Jungen am frühen Samstagmorgen das Haus trotz kindgerechter Sicherheitsvorkehrungen und während die Eltern schliefen alleine zu verlassen. Hiernach ging das Kleinkind wenige hundert Meter zu Fuß und gelangte letztlich in einen Garten eines Wohnhauses, wo das Kind später tot in einem Gartenteich gefunden wurde.

Die Eltern des Kleinkindes hatten nach Angaben der Polizei gegen 7.30 Uhr das Verschwinden des Zweijährigen festgestellt und daraufhin umgehend die Polizei alarmiert. Eine sofort eingeleitete Fahndung, bei der die Polizei von einem Polizeihubschrauber, der Feuerwehr und der gesamten Anwohnerschaft unterstützt wurde, führte wenig später zum Auffinden des Kindes. Der leblose Körper des Kindes wurde kurz nach 9 Uhr von einem Anwohner in einem Gartenteich entdeckt und unverzüglich den Rettungskräften übergeben. Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen der bereits in der Suchaktion eingebundenen Rettungskräfte blieben allerdings erfolglos.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben bislang keinen Verdacht auf eine Sorgfaltspflichtverletzung, vielmehr sei laut Polizeiangaben von einem tragischen Unglücksfall auszugehen.