Toter in Haßlocher Kleingartenkolonie: Prozess vor dem Frankenthaler Landgericht hat begonnen

Frankenthal. Das Frankenthaler Landgericht hat am Freitag das Verfahren gegen einen 43-Jährigen wegen Totschlags eröffnet. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, Ende April diesen Jahres einen 62-jährigen Mann auf seinem Grundstück in einer Kleingartenkolonie im pfälzischen Haßloch mit Stichen so schwer verletzt zu haben, dass der 62-Jährige innerlich verblutete und starb.

Der Angeklagte hat die Vorwürfe laut Gericht bislang abgestritten, im Laufe des Verfahrens werde er sich nicht zur Tat äußern, erklärte seine Verteidigerin Gabriele Haas.