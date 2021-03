Einhausen/Lampertheim. Nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes in einer Wohnung von Flüchtlingen im südhessischen Einhausen ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft wegen eines Tötungsdelikts. Die am frühen Freitagmorgen von einem Bewohner alarmierten Einsatzkräfte hatten die Leiche eines Mannes entdeckt, dessen Identität noch nicht feststeht. Der Tote habe im Bett gelegen und wies „Anzeichen scharfer Gewalt“ auf. Im Zuge der Ermittlungen habe sich der Verdacht gegen einen 25-jährigen Mitbewohner erhärtet, der auch die Polizei gerufen hatte. Er sei festgenommen worden.

Am Donnerstagabend hatten Fahnder in einer Wohnung in Lampertheim (Kreis Bergstraße) die Leiche einer 50-Jährigen entdeckt. Wie die Staatsanwaltschaft Darmstadt auf Anfrage erklärt, ist die Frau keines gewaltsamen Todes gestorben. Genaueres soll nun eine Obduktion klären. Der in der Wohnung anwesende Ehemann sei befragt worden und auf freiem Fuß. sin