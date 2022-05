Ein Zimmerbrand in einer Etagenwohnung in Lambrecht bei Neustadt hat ein Todesopfer gefordert. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, war das Feuer in der Wohnung am Mittwochabend aus unbekannten Gründen ausgebrochen. Das Zimmer brannte vollständig aus. Den verbrannten Leichnam entdeckten die Einsatzkräfte erst nach dem Abschluss der Löscharbeiten. Die genaue Todesursache und die Identität

