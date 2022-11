Neustadt an der Weinstraße. In eine Plastiktüte gepackt sind am Freitag sechs tote Katzenbabys in Neustadt an der Weinstraße gefunden worden. Am Straßenrand der Schloßstraße lagen sie bereits seit Donnerstag, 10. November, teilt die Polizei mit. Die Beamten stellten die Katzenbabys sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz gegen Unbekannt ein. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06321/854 0.

