Speyer. Die Polizei ermittelt wegen eines Todesfalls in Speyer. Passanten entdeckten am Montag die Leiche einer 71-jährigen Frau im Woogbach nahe einer großen Kreuzung in der Speyerer Innenstadt im Bereich „Rauschendes Wasser“. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Entdeckt worden war die Tote gegen 14.30 Uhr. Wie die Polizei mitteilte, konnten keine Hinweise auf ein Verbrechen erlangt werden. Die Ermittlungen zur Todesursache dauern weiter an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1