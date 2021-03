Neustadt/Weinstraße. Im Fall der im Februar in Neustadt an der Weinstraße tot aufgefundenen 50-Jährigen haben die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei Ludwigshafen einen Tatverdacht gegen einen 68-Jährigen ergeben. Er ist nach Angaben der Polizei dringend verdächtig, die Frau in Neustadt getötet zu haben. Der Beschuldigte wurde am Mittwoch aufgrund eines von der Staatsanwaltschaft Frankenthal erwirkten Haftbefehls festgenommen und wird dem Haftrichter vorgeführt.

Der dringende Tatverdacht gegen den am 22. Februar festgenommenen 49-jährigen Beschuldigten bestehe nicht mehr. Er wurde am Mittwoch aus der Untersuchungshaft entlassen.

Das 50 Jahre alte Opfer war im Februar im Keller eines Wohnhauses in Neustadt tot gefunden worden. Kurz darauf erfolgte die Festnahme des 49-Jährigen. Die Frau wohnte nach früheren Angaben in einer der Wohnungen des Mehrfamilienhauses und war seit einigen Tagen vermisst worden.