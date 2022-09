Bobenheim-Roxheim. Ein Lastkraftwagen hat am frühen Samstagmorgen in Bobenheim-Roxheim Feuer gefangen. Nach Polizeiangaben stand der Lkw in Vollbrand und erlitt dadurch einen Totalschaden. Der Brand in der Straße Kleiner Weg wurde durch die freiwillige Feuerwehr Bobenheim-Roxheim gelöscht.

Ein Übergreifen des Feuers auf eine in der Nähe befindlichen Halle konnte verhindert werden. Die Brandursache und der entstandene Schaden sind derzeit noch unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen.