Toscano-Bilder am Bach in Neckarau

Neckarau. Der Fotograf Luigi Toscano zeigt ab heute, Montag, 14. November, bis Freitag, 2. Dezember, im Hof des Johann-Sebastian-Bach-Gymnasiums, Luisenstraße 27, Bilder aus seiner in ternational beachteten Fotoausstellung „Gegen das Vergessen“, in der er seit 2014, beginnend in der KZ-Gedenkstätte Sandhofen, weltweit Überlebende des Holocaust porträtiert. Die Auftaktveranstaltung zu der Ausstellung findet am Mittwoch, 16. November, 18 Uhr, im Foyer im Haus der Naturwissenschaften der Schule statt.

