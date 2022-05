Tödlicher Verkehrsunfall mit flüchtigen PKW - Zeugen gesucht

Dudenhofen. Ein lebloser 64-jähriger Mann aus dem Rhein-Pfalz-Kreis ist am Freitagabend gegen 22.16 Uhr am Fahrbahnrand der B39 kurz vor der Dudenhofen von Speyer kommend aufgefunden worden. Dies teilte die Polizei mit. Angaben zufolge wies er starke Kopfverletzungen auf. Der Mann erlag seinen Verletzungen. Offenbar wurde der Mann Opfer eines Verkehrsunfalls, bei dem der Unfallgegner flüchtete. An der Unfallstelle befand sich ein Beleuchtungsglas, welches zu einem PKW Mercedes C-Klasse, Baujahr 2000 bis 2007 gehört. Der flüchtende PKW müsste Beschädigungen im Frontbereich aufweisen. Staatsanwaltschaft und Polizei bitten die Bevölkerung um Mithilfe.

Wer Hinweise zu solch einem PKW mit entsprechenden Schäden im Frontbereich geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06232/137-0 bei der Polizei in Speyer zu melden.