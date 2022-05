Tödlicher Verkehrsunfall - L631 zwischen Heddesheim und Viernheim wieder frei

Heddesheim/Viernheim. Aufgrund eines schweren Verkehrsunfalls ist die Landstraße 631 zwischen Heddesheim und Viernheim am Montagnachmittag voll gesperrt gewesen. Wie die Polizei mitteilt, war eine Autofahrerin von Viernheim kommend in Richtung Heddesheim unterwegs und kam nach der Einfahrt zu dem Golfclub aus unbekannter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Die Frau kollidierte mit einen Baum und konnte von den Einsatzkräften nur noch tot aus dem Fahrzeug geborgen werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Infallaufnahme ist seit 16.45 Uhr beendet. Sämtliche Sperrungen sind aufgehoben.

Eine Fahrerin kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. © René Priebe