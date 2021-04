Worms. Nachdem der auf der B 9 bei Worms tödlich verletzte Fußgänger von Angehörigen bei einer Polizeidienststelle in Hessen als vermisst gemeldet wurde, konnte seine Identität zwischenzeitlich geklärt werden. Laut Polizei wurde er nach einer Lichtbildvorlage eindeutig identifiziert. Es handelt sich um einen 23-jährigen, in Worms wohnhaften Mann. Die genauen Umstände, die zu dem Unfall führten, sind bislang noch immer unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Worms weiterhin unter der Rufnummer 06241-8520 entgegen.