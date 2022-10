Tödlicher Verkehrsunfall auf A67 bei Lorsch - Sportwagen überschlägt sich

Lorsch. Eine Fahrzeugführerin ist am frühen Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der A67 tödlich verunglückt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der rote Sportwagen gegen 18.15 Uhr die Autobahn in Fahrtrichtung Süden, als das Fahrzeug in Höhe Lorsch zunächst nach links in eine Betonleitwand und im weiteren Verlauf nach rechts in die Leitplanken krachte.

Dabei überschlug sich das Fahrzeug mehrfach, die Fahrerin erlitt tödliche Verletzungen. Derzeit ist die A 67 in Fahrtrichtung Süden voll gesperrt. Zur Identität der Fahrzeugführerin konnten noch keine Angaben gemacht werden.