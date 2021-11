Tödlicher Unfall: 59-Jähriger kommt von Straße ab und prallt gegen Baum

Viernheim. Ein 59 alter Mann aus dem Rhein-Neckar-Kreis ist am Dienstagmittag bei einem Verkehrsunfall in Viernheim gestorben. Nach Angaben der Polizei war der Autofahrer aus bisher unbekannten Gründen von der Straße "Am Straßenheimer Weg" abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Für die Unfallursache wurde über die Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Gutachter angefordert.

Die Polizei sucht Zeugen sowie die Ersthelfer, die dem 59-Jährigen zur Hilfe geeilt sind. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06206/94400 zu melden.