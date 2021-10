Tödlicher Hubschrauberabsturz bei Buchen: Keine Hinweise auf Attentat

Buchen. Als Ursache für den Hubschrauberabsturz mit drei Toten im Odenwald nimmt die Staatsanwaltschaft Mosbach momentan noch eine technische Ursache an. Ein Sprecher der Behörde betonte am Freitag auf Anfrage aber: "Wir ermitteln in alle Richtungen." Es gebe jedoch keine objektiven Hinweise auf ein Attentat.

Bei dem Absturz nahe Buchen im Neckar-Odenwald-Kreis waren am 17. Oktober drei Männer im Alter von 18, 34 und 61 Jahren getötet worden. Zuvor hatte der "Focus" von massiven Morddrohungen gegen eines der drei Opfer berichtet, den 34-jährigen IT-Unternehmer Wolfgang Haupt. Haupt geriet laut Focus vor Jahren in die Schlagzeilen, als sich die CDU-Politiker Philipp Amthor und Karl Theodor zu Guttenberg für seine Firma „Augustus Intelligence“ im Kanzleramt und im Wirtschaftsministerium einsetzten.

Dem "Focus" zufolge untersuchen Experten der Braunschweiger Bundesstelle für Flugunfallunfalluntersuchung, ob es in der Luft eine vorsätzlich herbeigeführte Detonation gegeben haben könnte. Der Hubschrauber soll mit einem sehr lauten Knall direkt in ein Waldstück gestürzt sein.