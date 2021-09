Speyer. Eine 53 Jahre alte Frau ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in Speyer tödlich verletzt worden. Bei dem Unfall auf der B39 zwischen der Anschlussstelle Speyer-Süd und Speyer-Vogelgesang kollidierte das Auto einer 23-Jährigen, in dem sich die verstorbene Frau befand, frontal mit einem Klein-LKW eines 53-Jährigen, teilte die Polizei mit. Die beiden Fahrer wurden nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt. Nach Angaben der Feuerwehr Speyer, die bei dem Einsatz Hilfe leistete, wurden die verletzten Personen in Kliniken eingeliefert.

Die Gesamtschadenshöhe wurde von der Polizei auf rund 22.000 Euro geschätzt. Während der Verkehrsunfallaufnahme war die Bundesstraße bis etwa 12.15 Uhr vollgesperrt. Die Feuerwehr stellte in der Zeit den Brandschutz sicher und nahm Verkehrssicherungsmaßnahmen vor. Auslaufende Betriebsstoffe seien abgestreut und der Bodenaustausch des durch Öl verunreinigten Grünstreifens an die zuständige Stelle gemeldet worden. Durch die Sperrung war auch der Verkehr auf der B9 beeinträchtigt. Die Ermittlungen zum Unfall dauern an.