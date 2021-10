Todesfall nach Taser-Einsatz in Neustadt: Leiche wird obduziert

Neustadt. Nach einem Todesfall bei einem Polizeieinsatz wird die Leiche des Opfers obduziert. Das Ergebnis der Untersuchung solle voraussichtlich Anfang nächster Woche kommen, teilte die Staatsanwaltschaft in Frankenthal am Freitag mit. Der 53-Jährige war am Mittwoch in Neustadt an der Weinstraße an einem Kreislaufversagen gestorben, nachdem die Polizei einen Taser gegen ihn eingesetzt hatte.

Laut Ermittlern hatte der Mann in Neustadt auf der Straße geschrien und Bewohner nicht in ein Mehrfamilienhaus gelassen. Der Mann habe auf Polizeibeamte aggressiv reagiert und zudem einer Polizistin gegen den Kopf getreten. Daraufhin hätten die Beamten das Elektroschock-Gerät und Pfefferspray eingesetzt. Kurz nachdem er zu Boden gebracht wurde, erlitt der Mann laut Polizei einen Kreislaufstillstand.

Dem Innenministerium zufolge gab es in den vorangegangenen zwei Jahren keinen Fall, bei dem eine Person durch einen polizeilichen Taser-Einsatz in Rheinland-Pfalz starb.