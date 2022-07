Tippfehler führt zu Polizeieinsatz in Schifferstadt

Schifferstadt. Ein Tippfehler hat in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Einsatz der Polizei in Schifferstadt ausgelöst. Ein alkoholisierter Mann meldete sich nach Polizeiangaben telefonisch bei den Beamten und gab an, soeben körperlich vor dem Rathaus angegangen worden zu sein. Die Polizei konnte ihn jedoch nicht an besagter Stelle antreffen. Auch Rückrufe waren aufgrund der Alkoholisierung des Mannes nicht hilfreich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ermittlungen ergaben daraufhin, dass der Mann aus Schöppenstedt in Niedersachsen kommt. Bei der Suche nach der Telefonnummer der dortigen Polizei hatte er sich vertippt und dadurch im Internet die Telefonnummer der Schifferstadter Polizei gefunden. Die zuständige Polizei wurde informiert und übernahm die weitere Bearbeitung des Falles.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Blaulicht Täter stehlen drei Palmen und mehrere Zitronenbäume aus Blumengeschäft in Mutterstadt Mehr erfahren Blaulicht Unbekannnter belästigt Achtjährige - Polizei sucht nach Helferin und Zeugen Mehr erfahren