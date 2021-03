Hockenheim. Ein ungewöhnlicher Einsatz für die Berufstierrettung Rhein-Neckar: Am Dreieck Hockenheim auf der Überleitung zur A 61 Richtung Speyer sind am Donnerstag um 19.40 Uhr mehr als 100 Erdkröten auf Wanderschaft gewesen, das schreibt unser Reporter vor Ort.

„Wir waren auf dem Rückweg von einem Einsatz in Heidelberg und haben die Amphibien zufällig entdeckt. Da ist es natürlich selbstverständlich, dass wir helfen“, berichtet Michael Sehr von der Berufstierrettung im Gespräch mit dieser Redaktion. Deshalb habe man sofort die Autobahnpolizei alarmiert, die die Berufstierretter dann vor Ort absicherte. Offenbar hatten die Tiere dort überwintert und wollten die Autobahn überqueren, um zu einem See auf der anderen Seite zu kommen. „Es hat stark geregnet und war relativ mild, das ist für die Tiere der Schlüsselreiz, sich zu ihren Laichgewässern aufzumachen“, erklärt Sehr.

Mit Eimern ausgerüstet habe man sich daran gemacht, die Erdkröten einzusammeln und auf die andere Seite der Autobahn zu tragen, wo sie wieder freigelassen wurden. Am Ende habe man auch mit der Unterstützung der Tierrettung Unterland fast 100 Erdkröten in dem über drei Stunden retten können. „So ein Einsatz kommt vielleicht einmal in drei Jahren vor“, berichtet der Berufstierretter. nina/sin