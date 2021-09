Speyer. Ein tierischer Türsteher hat in Speyer die Feuerwehr beschäftigt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte eine Mitarbeiterin eines Geschäfts in der Maximilianstraße die Polizei gerufen. Vor der Tür sitze ein ungebetener Gast, der sie am Betreten des Ladens hindere. Es handelte sich dabei um eine Nutria – eine große Biberratte. Die Speyerer Feuerwehr konnte das Tier einfangen.

