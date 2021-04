Tierischer Einsatz

Wörth. Mehrere besorgte Passanten alarmierten in Wörth die Polizei, weil mitten auf dem Marktplatz zwei verletzte Enten sitzen würden. Als eine Streifenwagenbesatzung eintraf, „konnten die Tiere ordnungsgemäß haltend in einer Parkbucht festgestellt werden“, so die Polizei. Allerdings seien die beiden Wasservögel ohne die erforderliche Parkscheibe angetroffen worden.

„Während des verkehrserzieherischen Gesprächs fluchtwatschelten die beiden Störer davon“, schreibt die Behörde weiter. Als die Beamten eine Verwarnung aussprechen wollten, hätten die beiden Flugtiere zum Start angesetzt und sich gesund in die Lüfte erhoben. sin