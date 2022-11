Tierische Wunschliste im Heidelberger Zoo

Heidelberg/Schwetzingen. Die tierische Wunschliste für den Zoo Heidelberg geht in diesem Jahr in die fünfte Runde: In den vergangenen Wochen hat das Zoo-Team wieder einige Geschenkideen für die aktuelle Weihnachts-Wunschliste zusammengestellt. Wie der Zoo Heidelberg mitteilte, werden die Wünsche, die darauf zu finden sind, für die Arbeit im Zoo benötigt – zum Beispiel für das tägliche Tiertraining, für eine abwechslungsreiche Gehege-Gestaltung oder für notwendige Reparaturen. Wer den Zoo auf diese ganz anschauliche Weise unterstützen möchte, kann die Wunschliste online einsehen: www.zoo-heidelberg.de/wunschliste.

„Wir starten die Wunschliste dieses Jahr zum fünften Mal. In den letzten Jahren sind uns viele Wünsche erfüllt worden, die wir für die Tiere, aber auch für die tägliche Arbeit im Zoo nutzen konnten. Wir hoffen, dass die Wunschliste in diesem Jahr wieder so viel Zuspruch unter den Zoo-Freunden erhält, wie in den vergangenen Jahren. Das Geld, das wir dadurch einsparen, können wir an anderer Stelle für laufende Kosten oder Projekte einsetzen – in der aktuellen Situation eine sehr, sehr wertvolle Unterstützung“, erklärt Zoodirektor Dr. Klaus Wünnemann.